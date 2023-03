Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 22-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es in der Johann-Bunte-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 54-jährige Papenburgerin war gegen 17.15 Uhr auf der Johann-Bunte-Straße mit ihren Hyundai unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße Umländerwiek rechts abzubiegen. Eine 22-Jährige befand sich in ihrem VW Golf hinter dem Fahrzeug und übersah dieses zu spät. Sie fuhr auf den Hyundai auf. Durch den Aufprall schleuderte der Golf in den Graben. Die 22-jährige Fahrzeugführerin verletzte sich leicht und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

