Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei nimmt Dieb fest (30.05.2023)

Tuttlingen (ots)

Einen unbelehrbaren Dieb festgenommen haben Beamte des Polizeireviers Tuttlingen am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr. Einer Polizeistreife war kurz nach Mitternacht ein 17-Jähriger aufgefallen, der mit einem Einkaufswagen voller leerer Pfandflaschen in der Weimarstraße in der Nähe eines Getränkemarktes unterwegs war. Zur Herkunft des Leergutes konnte er keine plausiblen Angaben machen, weshalb die Beamten den Wagen samt Inhalt zunächst sicherstellten. Den jungen Mann entließen sie nach Hause. Der machte sich aber knapp 2 Stunden später erneut auf den Weg zum Getränkemarkt, kletterte über einen Außenzaun und wollte mehrere Leergutkisten stehlen. Ein paar hatte er bereits für den Abtransport über den Zaun befördert. Dies fiel erneut einer Polizeistreife auf, die einen Polizeihundeführer und weitere Verstärkung anforderte und das Gebäude umstellte. Hier konnten sie den Jugendlichen jetzt auf frischer Tat ertappen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell