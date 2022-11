POL-HA: Trunkenheit im Verkehr

Hagen (ots) - Am 31.10.2022 gegen 21.00 Uhr befuhr eine 26-jährige Hagenerin mit ihrem PKW die Lortzingstraße. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall an ihrem Auto. Sie hielt sofort an und konnte feststellen, dass jemand ein rohes Ei gegen ihr Fahrzeug geworfen hatte. Das Auto wurde verschmutzt und infolge von Kratzern auch beschädigt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

