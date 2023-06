Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Fällung eines beschädigten Baumes nach Verkehrsunfall

Löhne (ots)

(um) Das Verkehrskommissariat in Herford ermittelt derzeit zu einem ungewöhnlichen Fall, der sich bereits am Montag (05.06.) auf der Bergkirchner Straße in Mennighüffen ereignete. Am späten Abend, etwa kurz vor 18:00 Uhr, nahmen Anwohner einen lauten Knall in Höhe der Straße In der Eicke wahr. Ein sehr großer LKW mit Anhänger hatte einen Baum derart touchiert, dass dieser erheblich beschädigt war. Anstatt Anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte das sehr große Fahrzeug die Fahrt in Richtung Werster Straße fort. Auf dem Anhänger des grünen LKW befand sich ein sehr großer Trecker. Die hinzugerufene Feuerwehr räumte die Fahrbahn von Ästen und Baumresten wieder frei. Zusätzlich entschied die Einsatzleitung vor Ort, den Baum zu fällen, da er drohte in den Verkehrsraum hinein zu fallen. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem großen LKW machen? Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell