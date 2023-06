Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Unbekannte gehen zwei Männer an

Bünde (ots)

(jd) Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei in einem Fall vom Wochenende an der Holzhauser Straße. An diesem Samstag (10.06.) ereignete sich gegen 23.45 Uhr nahe einer Diskothek eine Körperverletzung unter mehreren Beteiligten. Ein 24-jähriger Vlothoer und ein 22-jähriger Bünder gingen zur Tatzeit entlang der Holzhauser Straße in Richtung Hansastraße. Ihnen entgegen kamen zwei Pkw, bei denen es sich nach ersten Zeugenaussagen um einen Nissan und einen Audi gehandelt haben könnte. Aus den Autos stiegen plötzlich mehrere Männer aus und gingen die beiden Fußgänger nach deren Angaben unvermittelt an. Beide wurden durch mehrere Tritte und Schläge verletzt. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen stiegen schnell wieder in ihre Autos und fuhren in Richtung Levisonstraße davon. Der verletzte Vlothoer und der verletzte Bünder wurden vor Ort durch hinzugerufene Rettungssanitäter erstversorgt und anschließend mittels Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert. Nach ambulanten Behandlungen konnten beide das Krankenhaus verlassen. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den Personen bzw. Fahrzeugen machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell