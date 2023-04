Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verkehrsunfall auf A 40 in Höhe Neukirchen-Vluyn - 77-Jährige erliegt schweren Verletzungen im Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Siehe unsere Berichterstattung von Donnerstag, 20. April 2023:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5490604

Nachdem am Donnerstag letzter Woche eine 77-jährige Frau auf der A 40 mit ihrem Pkw unter einen Lkw geraten war, erlag sie am Sonntagmittag ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

