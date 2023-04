Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldof - Erneute Razzia gegen das illegale Glücksspiel - Polizei, Stadt und Steuerfahndung im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Düsseldof - Erneute Razzia gegen das illegale Glücksspiel - Polizei, Stadt und Steuerfahndung im Einsatz - Kontrollen, Personenüberprüfungen und Beschlagnahmen von Reisholz bis Flingern

Einsatzzeit: Samstagabend, 22. März 2023 bis Sonntagmorgen, 23. März 2023.

Nach dem ersten erfolgreichen Kontrolleinsatz Anfang März (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5461303) führte die interbehördliche Projektgruppe "Illegales Glücksspiel - Illegale Geldspielautomaten" am Wochenende in der Nacht vom Samstag auf Sonntag erneut einen Schwerpunkteinsatz im Düsseldorfer Stadtgebiet durch.

In der konzertierten Aktion wurden bis in die frühen Morgenstunden am Sonntag gezielt Betriebe und Lokalitäten in Lierenfeld, Flingern Nord, Reisholz und Friedrichstadt schlagartig kontrolliert und Personen überprüft.

Hier die vorläufige Einsatzbilanz zusammengefasst:

Es wurden 21.540 Euro wegen des Verdachts der Geldwäsche sichergestellt. Zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das BtMG (Betäubungsmittelgesetz) vorgelegt. Es gab auch wieder vereinzelte Verstöße gegen die Markenrechtsverletzung.

Sechs Geräte wurden versiegelt.

Es gab außerdem wieder Feststellungen über Verstöße gegen den Nichtraucherschutz. Weiterhin wurden einige Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt.

An der Projektgruppe beteiligen sich neben der Polizei die Steuerfahndung sowie das Ordnungsamt, das Steueramt und die Stadtkasse Düsseldorfs.

Die Auswertung des Einsatzes dient als Grundlage zur Weiterentwicklung der strategischen Bekämpfung des illegalen Glücksspiels. Weitere Schwerpunkteinsätze werden in unregelmäßigen Abständen folgen.

