POL-D: Düsseldof - Stadtmitte, Rath, Gerresheim, Oberbilk - Razzia gegen das illegale Glücksspiel - Polizei, Stadt und Steuerfahndung im Einsatz - Fotos

Düsseldorf (ots)

Düsseldof - Stadtmitte, Rath, Gerresheim, Oberbilk - Razzia gegen das illegale Glücksspiel - Polizei, Stadt und Steuerfahndung im Einsatz - Kontrollen, Personenüberprüfungen und Beschlagnahmungen

Einsatzzeit: Freitagabend, 10. März 2023 - Samstagmorgen, 11. März 2023

Unter Federführung der Düsseldorfer Polizei gehen aktuell die Behörden der Landeshauptstadt gezielt gemeinsam gegen das illegale Glücksspiel, insbesondere illegale Geldspielgeräte vor. Eines der Hauptbetätigungsfelder der organisieren Kriminalität ist das illegale Glücksspiel.

Um dieses kriminelle Phänomen noch effektiver zu bekämpfen, wurde ein Projekt ins Leben gerufen, in dem die Polizei, die Steuerfahndung sowie die Stadt mit dem Ordnungsamt, dem Steueramt und der Stadtkasse behördenübergreifend zusammenwirken.

In einer konzertierten Aktion wurden am Freitagabend (10.3.) bis in die frühen Morgenstunden am Samstag (11.3.) Gaststätten, Betriebe und Cafés in Stadtmitte, Oberbilk, Gerresheim und Rath schlagartig kontrolliert und Personen überprüft.

Hier die vorläufige Einsatzbilanz zusammengefasst: Zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das BtMG (Betäubungsmittel) und zwei Strafanzeigen wegen Verdachts des illegalen Glückspiels bzw. Markenrechtsverletzung wegen illegaler Software. Sechs illegale Geldspielgeräte wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Vier Geräte wurden versiegelt (siehe Foto). Vier Kilogramm unversteuerter Shisha Tabak wurden sichergestellt.

Es gab außerdem Feststellungen über Verstöße gegen den Brandschutz, den Jugendschutz, den Nichtraucherschutz sowie die Spieleverordnung und gegen Gewerbeauflagen.

Die Auswertung des Einsatzes dient als Grundlage zur Weiterentwicklung der strategischen Bekämpfung des illegalen Glücksspiels. Weitere Schwerpunkteinsätze werden in unregelmäßigen Abständen folgen.

