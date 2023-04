Polizei Düsseldorf

POL-D: Königsallee - Räubertrio reißt 46 - Jährigem Uhr vom Handgelenk - Polizei Düsseldorf fahndet mit Lichtbildern nach unbekannten Tätern

Düsseldorf (ots)

Samstag, 24. September 2022, 20:00 Uhr

Drei unbekannte Täter raubten einem 46-Jährigem am Abend des 24. Septembers 2022, in einem Parkhaus an der Königsallee eine Armbanduhr "Tag Heuer Carrera" vom Handgelenk und flüchteten.

Die Polizei fahndet nun mithilfe von Bildern aus Überwachungskameras nach den bislang unbekannten Tätern.

Siehe Fahndungsportal NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/103924

Die Polizei fragt nun: "Wer kann Hinweise zu den auf den Lichtbildern abgebildeten Personen geben, die zu ihrer Identifizierung oder deren Aufenthaltsort führen?" Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211 / 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell