Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt im Hasseler Forst

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 23. April 2023, 23:20 Uhr

Die Polizei Düsseldorf sucht nach einem Sexualdelikt im Hasseler Forst dringend nach Zeugen. Die Ermittlerinnen und Ermittler fahnden nach einem bislang unbekannten Mann, der am späten Sonntagabend eine Frau nahe des Waldspielplatzes Hasseler Forst auf der Straße Schalbruch vergewaltigt haben soll.

Zur Tatzeit war die Frau im Hasseler Forst auf ihrem Fahrrad in Richtung Düsseldorf unterwegs. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen näherte sich der unbekannte Tatverdächtige ebenfalls auf einem Fahrrad und ging die Frau körperlich an. Im weiteren Verlauf kam es zu der Vergewaltigung. Die Ermittler des KK 12 wenden sich jetzt mit einer Beschreibung des flüchtigen Verdächtigen an die Öffentlichkeit:

Der etwa 1,70 Meter große Mann wird als dunkelhäutig beschrieben. Er hat eine kräftige Statur. Während der Tat hatte er Teile seines Gesichts mit einem schwarzen Tuch verdeckt. Er trug eine dunkle Jacke und war auf einem Fahrrad unterwegs. Er sprach mit englischem Akzent.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats für Sexualdelikte (KK12) unter der 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell