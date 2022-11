POL-HAM: Mobiltelefon entwendet - Unbekannter flüchtet

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag, 18. November, zwischen 18.30 Uhr und 20.40 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf der Fritz-Geisler-Straße eingebrochen. Nachdem sie eine Balkontür beschädigten und so in die Wohnung gelangten, durchwühlten sie Schubladen und Schränke in mehreren Räumen. Anschließend flüchteten sie, nach jetzigem Kenntnisstand ...

mehr