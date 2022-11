POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld als Beute

Hamm-Mitte (ots) - Durch das Aufhebeln einer Tür in einem Mehrfamilienhaus in der Sedanstraße, gelangten Einbrecher am Samstag, 19. November, zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr, in eine Wohnung. Nachdem die Räume nach Diebesgut durchsucht wurden, flüchteten die Täter mit Schmuck als Beute, in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an ...

