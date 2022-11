POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Heessener Straße

Hamm-Heessen (ots) - Ein 33-jähriger Mann sorgte am Samstagnachmittag, 19. November, für einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Maybachstraße. Nachdem er zuvor mehrfach den Notruf der Polizei wählte und in den Gesprächen wirre Angaben machte, wurde zur Klärung ein Streifenwagen gegen 16 Uhr zu seiner Wohnanschrift geschickt. Den eingesetzten ...

mehr