POL-HAM: Einbruch in Fachwerkhaus

Hamm-Uentrop (ots) - In ein Lottogeschäft am Alten Uentroper Weg, unweit des Papenweges, brach ein Unbekannter am Samstag, 19. November, gegen 05.20 Uhr, ein. Der Täter schlug ein Loch in die Glasscheibe und verschaffte sich dadurch Zugang zum Verkaufsraum. Das Einsehen der Videoaufzeichnung ergab, dass der Täter mit einer Käppi und dunklen Winterjacke mit Kapuze und Fell bekleidet war. Des Weiteren trägt der Täter ...

