Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzte Beifahrerin nach Auffahrunfall

Hamm - Heessen (ots)

Eine 23 Jahre alte Beifahrerin eines Pkw, wurde am Freitag, 18.11.2022, gegen 17.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße, in Höhe der Lippebrücke, leicht verletzt. Ein 27 Jahre alter Polo-Fahrer aus Hamm befuhr mit genannter Beifahrerin die Münsterstraße in Richtung stadteinwärts. Als der Mercedes vor ihm, verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte er dies zu spät und fuhr er in das Heck der 42-jährigen Fahrerin, welche ebenfalls aus Hamm stammt. Die Fahrzeugführer beider Pkw blieben unverletzt. Die Beifahrerin wurde einem Hammer Krankhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die 42-jährige Fahrzeugführerin gab zusätzlich an, dass sie durch den Schub von hinten, ebenfalls auf das Heck des vor ihr fahrenden Pkw geschoben wurde. Dieser Pkw fuhr jedoch weiter, da er den Zusammenstoß offensichtlich nicht bemerkte. Zu diesem Fahrzeug gibt es keinerlei Hinweise. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Hinweise auf den möglichen dritten Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ja)

