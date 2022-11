POL-HAM: Brand einer Scheune

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 17. November, 19.20 Uhr, und Freitag, 18. November, 1.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Ostendorfstraße eingebrochen. Sie schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten die Täter verschiedene Räume. Zum möglichen Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. ...

