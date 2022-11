Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen gesucht: Einbruch in Lottogeschäft

Hamm-Uentrop (ots)

In ein Lottogeschäft am Alten Uentroper Weg, unweit des Papenweges, brach ein Unbekannter am Samstag, 19. November, gegen 05.20 Uhr, ein. Der Täter schlug ein Loch in die Glasscheibe und verschaffte sich dadurch Zugang zum Verkaufsraum. Das Einsehen der Videoaufzeichnung ergab, dass der Täter mit einer Käppi und dunklen Winterjacke mit Kapuze und Fell bekleidet war. Des Weiteren trägt der Täter einen Bart. Angaben zum Diebesgut konnten bisher noch nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

