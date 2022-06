POL-RBK: Bergisch Gladbach - 6 Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Linienbus

Bergisch Gladbach (ots) - In der vergangenen Nacht (22.06.) sind zwei hochwertige E-Bikes aus einer Garage in Hand entwendet worden. Bislang unbekannte Täter haben zwischen 20:00 Uhr und 04:30 Uhr ein Garagentor in der Handstraße aufgebrochen und gelangten so in die Garage. Sie entwendeten zwei E-Bikes mit einem Gesamtwert von über 10.000 Euro. Ein E-Bike war vom ...

