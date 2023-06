Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Veranstaltung der Reichsbürgerbewegung

Leinefelde-Worbis (ots)

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen führt gegenwärtig Einsatzmaßnahmen in Leinefelde-Worbis durch. Der Ordnungsbehörde der Stadt Leinefelde-Worbis liegt die Anmeldung einer Veranstaltung mit Bezug zur Reichsbürgerbewegung vor. In enger Absprache der zuständigen, örtlichen Ordnungsbehörde mit der Landespolizeiinspektion Nordhausen wurde die Veranstaltung unter strengen Auflagen genehmigt. Nach Angaben des Veranstalters werden zu der Veranstaltung 150 bis 200 Teilnehmer erwartet. Durch die Polizei werden engmaschige Kontrollen an und um den Veranstaltungsort konsequent durchgeführt.

