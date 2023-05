Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebe stehlen Fallrohr

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grabenstraße;

Tatzeit: zwischen 18.05.2023, 21.00 Uhr, und 19.05.2023, 11.00 Uhr;

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Gronau an einem Wohnhaus ein Fallrohr abmontiert und entwendet. Der Metalldiebstahl ereignete sich an der Grabenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

