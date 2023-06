Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - 48-Jährige verletzt Radfahrer

Herford (ots)

(jd) Ein 39-jähriger Herforder und eine 39-jährige Herforderin fuhren am Freitag (9.6.), um 0.30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Lübberstraße in Richtung Neuer Markt. Eine Frau, die zunächst auf einer Bank saß, stand plötzlich auf und stellte sich den Radfahrern in den Weg. Die Frau schubste dann den 39-jährigen Mann, als dieser an der Frau vorbeifahren wollte. Er stürzte daraufhin von seinem Rad und zog sich dabei Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Frau, bei der es sich um eine 48-jährige Herforderin handelt, Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde die Frau zur Herforder Wache gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie vor Ort entlassen.

