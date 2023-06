Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei 15-Jährige bei Unfall schwer verletzt - Roller stößt gegen Bus

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (12.6.) ereignete sich um 17.45 Uhr an der Einmündung Buchenstraße / Waldstraße ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Bünder fuhr mit seinem Auto auf der Waldstraße aus Richtung Industriestraße kommend. Auf Höhe der Einmündung Buchenstraße bremste der Mann sein Fahrzeug ab, um nach links abzubiegen. In dem Moment wurde er von einem mit zwei Personen besetzen Roller überholt. Auf der Gegenfahrbahn befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Bus, den ein 47-jähriger Mann aus Lübbecke fuhr. Der Rollerfahrer, bei dem es sich um einen 15-Jährigen aus Enger handelt, versuchte noch, das Gefährt abzubremsen und beim Wiedereinscheren neben den Bus zu fahren. Dies misslang jedoch und er verlor die Kontrolle über den Roller. Der 15-Jährige sowie sein 15-jähriger Sozius aus Herford stürzten gegen den Bus. Beide wurden dabei schwer verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Ermittlungen ist der Engeraner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Sachschaden liegt bei 3.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell