Polizei Bonn

POL-BN: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Hennef: Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW nahmen 26-jährigen Tatverdächtigen fest

Hennef Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 02.05.2023, hat die Bonner Polizei einen 26-jährigen Mann wegen des Verdachts der Begehung eines versuchten Tötungsdeliktes in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige soll am Montag, den 01.05.2023, um 14:45 Uhr, durch zwei Schüsse aus einer bislang unbekannten Waffe einen 50-jährigen Bekannten vor dessen Wohnung im Kopfbereich verletzt haben. Die Verletzungen wurden in einem Krankenhaus behandelt, welches der 50-Jährige am Abend verließ.

Auf Grund der Gesamtumstände nahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Mirko Messerschmidt in enger Abstimmung mit dem Bonner Staatsanwalt Florian Geßler noch am Montagabend die Ermittlungen auf.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstagmorgen durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW an seiner Wohnanschrift in Hennef festgenommen. Hierbei wurde er verletzt. Er befindet sich derzeit unter Bewachung in einem Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens und dem Verbleib der verwendeten Schusswaffe dauern noch an.

