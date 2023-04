Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: 15-jährige Fahrradfahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Zur Unfallzeit am Donnerstag (27.04.2023) gegen 13:30 Uhr befuhr eine 15-jährige Radfahrerin die Straße Alter Heerweg in Fahrtrichtung Bahnhofstraße in Bonn-Duisdorf. Auf Höhe des dortigen Umspannwerkes fuhr nach Angaben der Jugendlichen plötzlich ein am rechten Fahrbahnrand parkender dunkler Kleinwagen vor ihr auf die Fahrbahn. Die Fahrradfahrerin musste stark bremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Dabei verletzte sie sich. Der Kleinwagen hielt kurz an, setzte daraufhin seine Fahrt allerdings in Richtung Bahnhofstraße fort.

Der Unfall wurde am Nachmittag vom Vater der 15-Jährigen auf der Polizeiwache Duisdorf angezeigt. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise zu dem flüchtigen Pkw bzw. zu dem Fahrzeugführer / zu der Fahrzeugführerin nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

