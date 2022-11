Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizisten am Ostbahnhof angegriffen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Am Donnerstagabend griff ein 21-Jähriger zwei Bundespolizisten am Berliner Ostbahnhof an, nachdem er zuvor in der Bahnhofshalle randalierte. Der Mann wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 22:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein 21-Jähriger Reisende in der Haupthalle des Ostbahnhofes beleidigte und Gegenstände in einen Imbiss warf. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten ihn daraufhin im Bahnhof. Hierbei verhielt sich der polnische Staatsangehörige auch gegenüber den Beamten aggressiv und versuchte wiederholt zu flüchten. Trotz der Versuche ihn zu beruhigen, schlug er plötzlich mehrfach mit der Faust in Richtung der Einsatzkräfte und traf einen der Beamten im Gesicht. Im weiteren Verlauf nahmen sie den alkoholisierten Mann vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete entsprechende Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den einschlägig polizeibekannten Heranwachsenden ein. Erst vor Kurzem befand sich der wohnungslose 21-Jährige wegen eines anderen Angriffs auf Polizeibeamte in einer Jugendarrestanstalt.

Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell