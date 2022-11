Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gemeinsame Präventionsaktion zur Adventszeit vom 28. November - 2. Dezember 2022

Berlin (ots)

Während der diesjährigen Vorweihnachtszeit führen die Netzwerkpartner im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die alljährlichen gemeinsamen Präventionsaktionen zum Thema Taschendiebstahl und Zivilcourage an unterschiedlichen Berliner Bahnhöfen durch.

Jeweils in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr beraten die Präventionsmitarbeiter/-innen der BVG, Deutschen Bahn, S-Bahn Berlin, Polizei Berlin sowie der Bundespolizei gemeinsam am

Montag, den 28. November 2022 am Hauptbahnhof, Dienstag, den 29. November 2022 am Bahnhof Südkreuz, Donnerstag, den 1. Dezember 2022 am Bahnhof Alexanderplatz, Freitag, den 2. Dezember 2022 am Bahnhof Spandau,

Fahrgäste und andere Interessierte zu Zivilcourage und geben Tipps, wie sie sich gegen Straftaten schützen können und was sie als Zeugin und Zeuge tun können, um zu helfen.

Unter dem gemeinsamen Motto "Mit Sicherheit - gut vernetzt!" erhalten die Fahrgäste außerdem interessante Infos zum Thema Taschendiebstahl.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Themen wie z.B. Taschendiebstahl finden Sie auch auf den Internetseiten der Netzwerkpartner ÖPNV.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und vor allem sichere Vorweihnachtszeit!

