BPOLD-B: Schleuser kommt in U-Haft

Strausberg (Märkisch-Oderland) (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen bemerkten Zeugen diverse Beschädigungen innerhalb einer S-Bahn der Linie 5 und informierten die Bundespolizei. Kurz darauf kontrollierten Einsatzkräfte am S-Bahnhof Strausberg Nord einen 20-jährigen Tatverdächtigen, dessen Hand blutete. Gegen 01:30 Uhr entdeckten Zeugen am S-Bahnhof Neuenhagen mehrere zerstörte Windfänge in einer S-Bahn der Linie 5. ...

mehr