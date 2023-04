Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wesertunnel aufgrund technischer Probleme derzeit in beide Richtungen voll gesperrt

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Nordenham. Aktuell ist der Wesertunnel aufgrund technischer Probleme in beide Richtungen voll gesperrt. Derzeit ist nicht absehbar wie lange die Sperrung noch andauern wird. Es wird mit Hochdruck an der Entstörung gearbeitet. Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen den Tunnel weiträumig, am besten über Bremen, zu umfahren. Die eingesetzten Fährbetriebe in Sandstedt und Blexen sind bereits stark ausgelastet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Sobald der Tunnel wieder freigegeben wird, wird nachberichtet.

