POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend (26.04.2023) kam es gegen 20:50 Uhr im Bereich des Elfenweges/Karl-Olfers-Platzes zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Cuxhavenerin befuhr hierbei mit hoher Geschwindigkeit den Elfenweg in Richtung Innenstadt. In der Kurve zum Karl-Olfers-Platz kam Sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren massiven Pollern.

Durch den Unfall wurde die Frau nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch und weitere Auffälligkeiten fest. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,82 Promille. Weiter wurden Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Es entstanden hohe Sachschäden.

