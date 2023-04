Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand einer Lagerhalle + Täter entwendeten Geldbörse + Keller aufgebrochen + Wohnungseinbruch + Kontrollen

Cuxhaven (ots)

Brand einer Lagerhalle

Neuenkirchen. Am Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr wurde durch einen Anwohner ein Schuppenbrand in der Straße An der Wilster entdeckt. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Neuenkirchen, Ihlienworth und Otterndorf vollständig gelöscht werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandhergang geben können, sich unter der Telefonnummer: 04721/5730 zu melden.

++++++++++++++++++++++

Täter entwendeten Geldbörse

Cuxhaven. Am 25.04.2023, gegen 18.20 Uhr, sprachen zwei bislang unbekannte, männliche Personen einen 22-jährigen Cuxhavener in der Hermann-Allmers-Straße, in Höhe zur Gorch-Fock-Straße an. Laut Angaben des Opfers, forderten sie die Herausgabe von Wertgegenständen. Anschließend habe einer der Beschuldigten dem Opfer ins Gesicht geschlagen, sodass dieses gestürzt sei. Danach habe einer der Täter dem Opfer eine Geldbörse aus der Hosentasche gezogen und an sich genommen. Danach seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20 - 30 Jahre - ca. 175 cm - 180 cm - kurzes, dunkles Haar - südländisches Erscheinungsbild - akzentfreies deutsch - dunkle Kleidung, helle Schuhe.

Hinweise zur Tat und zu den Tätern erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/5730.

++++++++++++++++++++++

Keller aufgebrochen

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstag, gegen 17.40 Uhr, drangen bislang Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Lappeplatz ein und entwendeten unter anderem Angelutensilien. Die Gesamtschadenshöhen wird noch ermittelt. Hinweise erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/5730.

++++++++++++++++++++++

Wohnungseinbruch

Loxstedt. In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 25.04.2023 gegen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Straße Alter Damm ein und entwendete Schmuckgegenstände aus dem Schlafzimmer. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise erbittet die Schiffdorfer Polizei unter der Telefonnummer 04706/9480.

++++++++++++++++++++++

Kontrollen

Geestland. Am Montag und Dienstag führten Beamte des Polizeikommissariats Geestland mobile Kontrollen durch. Es wurden insgesamt 56 Fahrzeugführer kontrolliert. Davon lenkte ein 25-jähriger Bremer einen Transporter, obwohl keine gültige Haftpflichtversicherung mehr bestand. Das Fahrzeug wurde stillgelegt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. Ein 36-jähriger Bremerhavener führte ein Gespann aus Pkw und Wohnwagen, obwohl ihm dafür die erforderliche Führerscheinklasse fehlte. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Ein 30-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck führte ein landwirtschaftliches Gespann, welches aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit zulassungspflichtig gewesen wäre, es aber nicht war. Es wurde auch gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Ferner erwarten 13 Fahrer und Fahrerinnen Bußgelder, weil sie gegen verschiedene Verkehrsvorschriften verstoßen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell