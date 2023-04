POL-CUX: Geschwindigkeitsmesswoche "Roadpol" - Insgesamt 262 Geschwindigkeitsverstöße in der Polizeiinspektion Cuxhaven festgestellt

Cuxhaven (ots) - Altebruch. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.04./23.04.2023) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 18:00 Uhr bis 10:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Alten Marsch in Altenbruch ein. Hierbei wurde unter anderem ein Münzalbum entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden. Rückfragen bitte ...

