Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: NACHTRAG - Zur Geschwindigkeitsmesswoche "RoadPOL" in der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

NACHTRAG zur Pressemitteilung von 14:18 Uhr:

Soeben berichteten wir über die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmesswoche. Hierbei wurde fälschlicherweise mitgeteilt, dass es keine extremen Überschreitungen gab. Diese Aussage wird hiermit widerrufen.

Im Bereich Geestland wurde zwischen den Ortschaften Drangstedt und Bad Bederkesa ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem PKW gemessen. Auf diesem Streckenabschnitt kam es in den vergangenen Jahren zu mehreren schweren und auch tödlichen Unfällen. Der Fahranfänger, noch in der Probezeit, war hierbei mit vorwerfbaren 159 km/h Stunde unterwegs, bei erlaubten 70 km/h. Er fuhr demnach mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Er muss nun mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten sowie über 700 Euro Bußgeld rechnen. Da er sich noch in der Probezeit befand wird er des Weiteren mit einer Nachprüfung rechnen müssen.

