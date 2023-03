POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sporthalle in Berne beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Drei Personen wurden am Montag, 27. März 2023, gegen 11:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Colnrade leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Zur Unfallzeit befuhr ein 75-jähriger Mann aus Groß Ippener mit einem Mercedes die Spradauer Straße in Richtung Beckstedt. Den Kreuzungsbereich zur Holtorfer Straße ...

mehr