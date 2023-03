Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Colnrade

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Montag, 27. März 2023, gegen 11:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Colnrade leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 75-jähriger Mann aus Groß Ippener mit einem Mercedes die Spradauer Straße in Richtung Beckstedt. Den Kreuzungsbereich zur Holtorfer Straße wollte er passieren und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 59-Jährigen aus Twistringen. Sie fuhr mit einem Ford in die linke Seite des Mercedes.

Der 75-Jährige, seine 70-jährige Ehefrau und die 59-jährige Frau aus Twistringen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell