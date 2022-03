Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Lagerhalle

Kasbach-Ohlenberg (ots)

Am Montagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Kasbach-Ohlenberg den Einbruch in die Lagerhalle der Gemeinde an der B 42. Unbekannte Täter hatten im Laufe des Wochenendes ein Fenster eingeschlagen und waren so in die Halle gelangt. Hier wurde ein abgestellter Imbisswagen aufgebrochen, sowie Diesel aus einem Gemeindetraktor abgezapft. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell