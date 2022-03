Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen (ots)

Am Montagmorgen beobachtete der Halter eines Pkw, wie ein Pkw aus dem Landkreis Altenkirchen in der Straße Am Paffelter gegen einen geparkten Pkw stieß. Die Frau des Halters beobachtete ebenfalls den Vorfall und ging vor das Haus, um die Fahrerin anzusprechen. Diese stieg auch aus, schaute nach dem Schaden, und gab an, es sei nichts passiert. Außerdem habe sie sich verfahren und sei in Zeitdruck. Im Anschluss verließ sie die Unfallörtlichkeit. Die Ermittlungen der Polizei zur Fahrerin dauern an.

