POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen hat am Montag, 27. März 2023, gegen 06:45 Uhr, eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst erlitten.

Die 59-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Langenwischstraße in Richtung Heidkrug. Sie näherte sich einem Lkw, der kurz vor der Einmündung zur Tannenbergstraße stand und dabei zum Teil auf den Radweg ragte. Um den Kran des Lkws nutzen zu können, hatte der 39-jährige Fahrer bereits die schwarzen Schwerlaststützen des Lkws ausgefahren. Diese ragten in einer Höhe von ungefähr 1,50 Meter über den gesamten Radweg, waren in der Dämmerung nur schwer zu erkennen und nicht abgesichert oder beleuchtet.

Die 59-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Stütze und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Gegen den Verantwortlichen des Lkws leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

