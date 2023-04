POL-F: 230413 - 0418 Frankfurt - Rödelheim: Festnahme am Bahnhof Rödelheim

Frankfurt (ots) - (di) Gestern Morgen (11. April 2023) wurde eine 41-jährige Frankfurterin in Bornheim Opfer eines Räubers. Ein Täter raubte ihre Geldbörse und entkam unerkannt. Die Geschädigte war gegen 06:45 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Berger Straße und wartete dort in der Schlange an der Kasse. Hierbei hielt sie bereits ihre rote Geldbörse in der ...

mehr