Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 44-Jähriger leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gestern (13.6.) fuhr ein 44-jähriger Mann aus Leopoldshöhe um 7.28 Uhr mit seinem Seat auf der Eilshauser Straße in Richtung Oetinghauser Straße. Gleichzeitig fuhr ein 51-jähriger Herforder auf der Ziegeleistraße in Richtung Eilshauser Straße. Der Mann hielt dort zunächst an der Haltelinie und beabsichtigte dann, nach links auf die Eilshauser Straße in Richtung Birkenstraße abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Mann aus Leopoldshöhe. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der 44-Jähige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Autos liegt bei 6000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell