POL-MFR: (562) Überfall auf Spielhalle - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (06.05.2023) schlugen Unbekannte in der Nürnberger Rechenberganlage einen Mann nieder und traten mit den Füßen auf ihn ein. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise. Der 34-jährige Mann lief gegen 03:30 Uhr die Sulzbacher Straße in Richtung Rechenberganlage entlang. Zwei bislang unbekannte Männer liefen in ...

