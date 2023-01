Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Trebur, Jimbolia Straße. Blauer SUV flüchtig.

Trebur (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, den 28.1.2023 im Zeitraum zwischen 08:50 - 08:58 Uhr in der Jimbolia Straße auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmitteldiscounters. Der Geschädigte, ein 74jähriger Treburer, stellte zum besagten Zeitpunkt seinen PKW, einen weißen Opel Mokka, auf dem Parkplatz ab um kurz einkaufen zu gehen. Nachdem er zurück kam, stellte er einen größeren Ausparkschaden an seiner linken Fahrzeugseite fest. Als Verursacher kommt ein blauer SUV in Betracht, der zum Tatzeitpunkt neben dem Fahrzeug des Geschädigten geparkt war.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell