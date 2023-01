Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrunfall mit Fahrzeugbrand

Darmstadt (ots)

Am 29.01.2023 gegen 06:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Pfungstädter Straße in Darmstadt-Eberstadt, kurz nach der Kreuzung zur B3. Der Unfallverursacher, ein 50-Jähriger Mann aus Darmstadt, befuhr die Pfungstädter Straße in Eberstadt von der B426 kommend in Richtung Heidelberger Landstr. Nach Passieren der Kreuzung zur B3 geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen am Fahrbahnrand parkenden PKW. Hierdurch geriet das Fahrzeug des Unfallverursachers in Brand. Der Fahrer konnte sich schnell genug in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die hinzugezogene Feuerwehr aus Darmstadt konnte den Fahrzeugbrand zügig löschen, dennoch brannte der Motorraum des unfallverursachenden Fahrzeugs fast vollständig aus. Ein Übergriff des Feuers konnte verhindert werden, so dass kein weiterer Fremdschaden entstand. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 15000EUR. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell