Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontscheibe beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Als ein 36-Jähriger am Sonntagmittag in Stadtrodea zu seinem geparkten Pkw kam, war der Schreck groß. Unbekannte hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag den in der Schlossstraße abgestellten Fiat beschädigt. Augenscheinlich mit einem Stein hatten Unbekannte auf die Frontscheibe eingeschlagen, sodass diese nunmehr defekt ist. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell