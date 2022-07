LPI-J: Container umgeworfen

Orlamünde/ Kahla (ots) - Am Samstag, den 02.07.2022 gegen 01:10 Uhr kam es im Saale-Holzland-Kreis in einem Wohngebiet in der Nähe des Bahnhofs von Orlamünde zu einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter männlicher Täter griff der 18-jährigen Geschädigten plötzlich von hinten an den Hals und an ihre Brust und streichelte diese für ein paar Sekunden. ...

