Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zutritt in eigene Wohnung verschafft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein lautes Scheppern erweckte Sonntagnachmittag die Aufmerksamkeit einer Anwohnerin der Richard-Denner-Straße in Kahla. Als sie der Ursache auf den Grund ging stellte sie fest, dass eine unbekannte Person die Tür eines Nachbarn gewaltsam geöffnet hatte. Nun schien es so, als ob der Fremde in der Wohnung sei und Musik höre. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort tatsächlich eine männliche Person in der besagten Wohnung antreffen. Jedoch hielt sich diese berechtigt im Inneren auf, es handelte sich um den 38-jährigen Mieter. Auf die beschädigte Tür angesprochen gab dieser an, dass er seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte. Um in seine Wohnung zu gelangen entschied dieser sich kurzerhand, die Tür mit einem Tritt zu öffnen. Hierbei beschädigte er die Tür, sodass eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell