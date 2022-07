Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Klingelstreich mit Folgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagabend zogen zwei junge Männer, augenscheinlich erheblich alkoholisiert, durch die Goehtestraße in Eisenberg. Hierbei betätigte sie alle Klingeln eines Mehrfamilienhauses. Bei der Kontaktaufnahme einer Mieterin mittels Gegensprechanlage vernahm diese ein Klirrgeräusch. Bei der Prüfung musste dann festgestellt werden, dass die Unbekannten die Hauseingangstür mit einem Stein beworfen und so ein Glaselement beschädigt hatten. Im Anschluss entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung.

