POL-GG: Raunheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B43 gesucht

Lautertal (ots) - Am Dienstag (24.01) zwischen 18:30 Uhr und 21:20 Uhr, beschädigte ein PKW, nach ersten Ermittlungen ein schwarzer Opel Insignia B, beim Vorbeifahren einen in der Nibelungenstraße am Fahrbahnrand geparkten dunkelblauen Ford Focus. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen. ...

