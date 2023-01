POL-HP: Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) - Am Montag den 09.01.2023 in der Zeit zwischen 20:30 - 23:00 Uhr wurde in der Pallaswiesenstraße 70-72 ein roter Audi A1 durch ein weiteres, vermutlich weißes, Fahrzeug beschädigt. Die Unfallörtlichkeit liegt unweit eines Wettbüros. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer ...

