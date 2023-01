POL-DADI: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reinheim (ots) - Nachdem zwischen Freitag (20.1.) und Dienstag (24.1.) Kriminelle in eine Gartenhütte in der Ueberauer Straße eingebrochen sind und dort Trinkflaschen entwendeten, stellten Beamte der Kriminalpolizei am Donnerstagmittag (26.1.) einen 14-Jährigen in einer anderen nahegelegenen Gartenhütte fest. ...

