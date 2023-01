Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Umstadt: Raubüberfall auf Poststelle

Groß- Umstadt (ots)

Am Samstag (28.01.), 07.25 Uhr wurde die Postfiliale in der Habitzheimer Straße überfallen. Der bisher noch unbekannte Täter passte eine Mitarbeiterin ab welche gerade im Begriff war, die Filiale aufzuschließen. Unter Vorhalt eines Messers zwang er die 55-jährige Angestellte dazu, den Tresor zu öffnen. Anschließend entnahm der Täter mehrere Tausend Euro und verstaute diese in eine mitgeführte helle Stofftasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 1,85m groß - kräftige Statur - sprach Deutsch mit Akzent - trug bei Tatausführung eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke, schwarze Turnschuhe und schwarze Handschuhe

Die sofort eingeleitete Fahndung mit Kräften aus den Polizeipräsidien Südhessen, Südosthessen und Unterfranken verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch Kriminalpolizei aufgenommen.

Feicht, PHK, PvD

Tel. 06151-969-40312

Hinweise bitte unter: 06151-969-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell